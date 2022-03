Nothing phone (1): Ο νέος αντίπαλος του iPhone έρχεται το καλοκαίρι από την εταιρεία Nothing

Ο Carl Pei ρίχνει το γάντι στην Apple και ετοιμάζει έναν ακόμη διεκδικητή στα Android smartphones.

O Carl Pei είναι ο άνθρωπος πίσω από την εταιρεία Nothing που ετοιμάζεται να μπει στην αγορά των smartphones με μια συσκευή που θα χτυπήσει στα ίσια -όπως ισχυρίζεται τουλάχιστον ο ίδιος- το iPhone.

Στόχος της εταιρείας Nothing είναι να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα στη λογική της Apple και το πρώτο της τηλέφωνο θα έχει την κωδική ονομασία Nothing phone (1) με ένα custom περιβάλλον χρήσης που θα πατάει πάνω στο Android και θα ονομάζεται Nothing OS.

O υπεύθυνος της εταιρείας υπόσχεται μοναδικό και ξεχωριστό design, αν και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει έστω κάποια εικόνα. Αυτό που έχει επιβεβαιωθεί είναι η συνεργασία με την Qualcomm.

Περισσότερα θα μάθουμε για το λειτουργικό, την εταιρεία και το πρώτο smartphone της μέσα στους επόμενους μήνες, μιας και το λανσάρισμα της συσκευής είναι προγραμματισμένο για το καλοκαίρι.

Ο Pei δεσμεύτηκε πως η συσκευή θα λάβει 3 ενημερώσεις λειτουργικού και 4 χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας από το λειτουργικό Android. To Nothing OS θα γίνει διαθέσιμο μέσα στον Απρίλιο για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν σε κάποιο άλλο smartphone (σε ένα από τα συμβατά, τουλάχιστον).

Μπορείτε να δείτε την χθεσινή παρουσίαση του Carl Pei στη συνέχεια.