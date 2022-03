Η Κένταλ Τζένερ έκανε πλαστική στα χείλη της, άλλαξε το πρόσωπό της (vid)

Το οικογενειακό... έθιμο των πλαστικών επεμβάσεων αποφάσισε να ακολουθήσει και η Κένταλ Τζένερ.

Η Κένταλ Τζένερ μέχρι και πριν από λίγο καιρό, ήταν το μοναδικό θηλυκό μέλος των Καρντάσιαν που δεν είχε κάνει κάποια μεγάλη αισθητική παρέμβαση, είτε στο σώμα της, είτε στο πρόσωπό της.

Πλέον όμως αποφάσισε να ακολουθήσει και αυτή την οικογενειακή παράδοση, κάνοντας μία επέμβαση στα χείλη της...

Έτσι πλέον τα λεπτά χαρακτηριστικά του προσώπου της, αποτελούν παρελθόν, όπως μπορείτε να δείτε και στο παρακάτω video...

Δείτε και αυτή την σύγκριση του πριν και του μετά της επέμβασης

Breaking: Kendall Jenner’s lips have exploded. In other news: Los Angeles area dermatologists and cosmetic surgeons report being out of filler. pic.twitter.com/qmBeod9g0T