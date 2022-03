H Google φέρνει στο Android app δυνατότητα διαγραφής ιστορικού των τελευταίων 15 λεπτών

Ένα χαρακτηριστικό που υπάρχει από τον Ιούλιο στο iOS, έρχεται και στις συσκευές Android.

H Google φέρνει και στο Android τη δυνατότητα να διαγράψει ο χρήστης τις αναζητήσεις που έκανε τα τελευταία 15 λεπτά από το ιστορικό του. Η επιλογή αυτή υπάρχει στο iOS από τον Ιούλιο και πλέον η γνωστή εταιρεία το προσφέρει και στο δικό της λειτουργικό.

Μιλώντας στην ιστοσελίδα Verge, εκπρόσωπος της Google σημείωσε «φέρνουμε το χαρακτηριστικό στο Google app για το Android και θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους επόμενες εβδομάδες. Συνεχίζουμε παράλληλα να προσπαθούμε να φέρουμε το χαρακτηριστικό αυτό και σε άλλες συσκευές».

Για να δείτε αν το έχετε μπορείτε να πάτε στην εφαρμογή Google του Android smartphone/tablet σας, να πατήσετε πάνω στην εικόνα προφίλ σας και να δείτε αν εμφανίζεται η σχετική επιλογή «Delete last 15 min».

Η δυνατότητα αυτή ανακοινώθηκε για πρώτη φορά πέρσι στο πλαίσιο του Google I/O τον Μάιο και εμφανίστηκε λίγο αργότερα στις συσκευές της Apple.

Η ενεργοποίησή της στο Android ήταν προγραμματισμένη για τα τέλη του 2021, ωστόσο πήγε πίσω χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση.

Αξίζει να σημειωθεί ακόμη πως η Google προσφέρει ακόμη εργαλείο για διαγραφή αναζητήσεων από το ιστορικό του χρήστη, ακόμη κι αν έχουν γίνει πριν από 3, 18 ή 36 μήνες.

At Google I/O 2021, Google announced it'd roll out an option to delete the last 15 minutes of your search history. This rolled out on iOS in July 2021 but was said to come to Android later. Well, it appears to now be rolling out!



Thanks to @panduu221 for the tip! pic.twitter.com/gdtAa1pIFo