H Samsung ανακοίνωσε τα νέα μοντέλα τηλεοράσεών της στις σειρές Neo QLED, Lifestyle και OLED

Με προηγμένες τεχνολογίες οθόνης, νέο σχεδιασμό και βελτιωμένη εμπειρία θέασης.

Η Samsung παρουσίασε τη νέα της σειρά τηλεοράσεων για το 2022 που περιλαμβάνει τη ναυαρχίδα της σειράς Neo QLED 8K, τις Lifestyle τηλεοράσεις και τη νέα Samsung OLED. Με επίκεντρο τη φιλοσοφία «Οθόνες παντού, οθόνες για όλους», η κορεατική εταιρεία θέλει να ενισχύσει την εμπειρία ψυχαγωγίας του θεατή με μεγαλύτερο εύρος επιλογών στις τεχνολογίες αιχμής.

Neo QLED 8K

Η σειρά τηλεοράσεων Neo QLED 8K θα προσφέρει τεχνολογία χρώματος και αντίθεσης επόμενου επιπέδου και συνολικά την πιο ζωντανή εικόνα που έχουμε δει σε προϊόν της εταιρείας μέχρι και σήμερα. Οι θεατές μπορούν να απολαύσουν ανάλυση 8K, τον επεξεργαστή Neural Quantum Processor 8K με τεχνολογία AI και με τη λειτουργία 8K Eco System, να συνδέσουν το Samsung Galaxy S22 με την τηλεόρασή τους και να αναπαράγουν περιεχόμενο, που έχει καταγραφεί σε τέτοια ανάλυση

Η αντίθεση και η φωτεινότητά της θα είναι καλύτερη χάρη στα MiniLEDs, που είναι κατά 1/40 μικρότερα από τα τυπικά LED, για μεγαλύτερη πυκνότητα και εντυπωσιακά βελτιωμένη αντίθεση όταν συνδυάζονται με τον επεξεργαστή Neural Quantum Processor 8K. Για ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της απόδοσης, η νέα σειρά τηλεοράσεων διαθέτει επεξεργασία σήματος 14-bit και αντι-ανακλαστική επίστρωση, που μειώνει τις ανεπιθύμητες αντανακλάσεις και τους περισπασμούς.

Η σειρά Samsung Neo QLED 8K 2022 διαθέτει τρεις νέες σειρές – QN900, QN800 και QN700 και θα είναι διαθέσιμη στα ακόλουθα μεγέθη οθόνης: 65’’, 75’’ & 85’’ για τις σειρές QN800 & QN900 και 55’’, 65’’ & 75’’ για τη σειρά QN700.

Lifestyle TVs

Φέτος, η τηλεόραση The Frame έρχεται με νέα οθόνη Matte Display της Samsung και μειώνει σε μεγάλο βαθμό το εφέ καθρεφτίσματος και τις αντανακλάσεις, προσφέροντας μία βελτιωμένη εμπειρία θέασης. Η οθόνη Matte Display διαχέει το φως σε διάφορες γωνίες και κατευθύνσεις, εισάγοντας μια ανάγλυφη επιφάνεια, ώστε να αποτρέπει τη μείωση στην ποιότητα της εκλαμβανόμενης εικόνας που προκαλείται από το έντονο φως της ημέρας ή την αντανάκλαση του φωτισμού σε σκοτεινό περιβάλλον.

Ακόμη, περιλαμβάνει το ενημερωμένο Art Store που διευκολύνει την περιήγηση στο περιεχόμενο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 1.600 έργα τέχνης από διάσημους φορείς.

Η τηλεόραση The Serif έρχεται με ματ φινίρισμα για να συνδυάζεται άψογα με την οθόνη Matte Display, αναδεικνύοντας την εμβληματική σχεδίαση και προσδίδοντας μία πιο premium εμφάνιση και αίσθηση. Η τηλεόραση The Sero, επίσης μέρος του χαρτοφυλακίου Lifestyle TV της Samsung, διαθέτει μια σειρά από αναβαθμισμένες λειτουργίες. Έρχεται με οθόνη Matte Display και νέες έξυπνες λειτουργίες για βελτιωμένη εμπειρία κάθετης οθόνης.

Η τηλεόραση The Frame 2022 θα είναι διαθέσιμη σε μεγέθη οθόνης 32”, 43”, 50”, 55”, 65”, 75” και 85”, η The Serif σε μεγέθη οθόνης 43”, 50”, 55” και 65” και η The Sero σε μέγεθος 43".

Samsung OLED

Η εταιρεία παρουσίασε, τέλος, και την Samsung OLED (S95B), δίνοντας στους θεατές ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία να επιλέξουν την τεχνολογία που ταιριάζει στις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Συνδυάζει την κορυφαία απόδοση του επεξεργαστή Neural Quantum Processor 4Κ, τις έξυπνες εμπειρίες της πλατφόρμας Tizen με τις εμπειρίες ήχου του Samsung Object Tracking Sound και του Q-Symphony με Dolby Atmos.

Το μοντέλο S95 διαθέτει επίσης ενισχυτή φωτεινότητας OLED και αντιληπτική χρωματική απεικόνιση, προφέροντας φωτεινότερα, πιο ακριβή σημεία και πιο ρεαλιστικά, ζωντανά χρώματα. Θα είναι διαθέσιμη σε μεγέθη 55" και 65" από τον Μάιο.