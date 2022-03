Η Konami ανακοίνωσε την απόλυτη συλλογή retro TMNT videogames (vid)

13 παιχνίδια με τα Χελωνονιντζάκια από το παρελθόν, σε ένα πακέτο.

Η Konami ανακοίνωσε στο πλαίσιο του State of Play event της Sony μια νέα συλλογή παιχνιδιών με τα Χελωνονιντζάκια.

Το Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection θα κάνει την εμφάνισή του για PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S και Nintendo Switch μέσα στο 2022 και θα πωλείται σε μια τιμή κοντά στα 39,99 ευρώ.

Στόχος είναι να προσφέρει στους νεότερους gamers σημαντικές κυκλοφορίες του παρελθόντος, τόσο από την εποχή των arcades, όσο και από τις εκδόσεις που βγήκαν σε παλαιότερες κονσόλες της Nintendo και της SEGA.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται συγκεκριμένα τα εξής παιχνίδια.

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (SNES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SNES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (SEGA Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (SEGA Mega Drive)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Την ευθύνη της παραγωγής του project έχει αναλάβει η Digital Eclipse, η οποία και ειδικεύεται σε τέτοιες μεταφορές παλαιότερων παιχνιδιών στο σήμερα.