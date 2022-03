Το λάθος της A&M Records: Δέχεται τους Sex Pistols, εκείνοι τα κάνουν γυαλιά καρφιά και έξι μέρες μετά τους διώχνει (vids)

Η μέρα που η A&M Records αποφάσισε να εντάξει στο δυναμικό της τους Sex Pistols. Το πλήρωσε γρήγορα καταστρέφοντας 25.000 κόπιες του single «God Save the Queen».

Οι Sex Pistols αποτελούν μια κατηγορία μόνοι τους στην ιστορία της punk μουσικής. Γι αυτό άλλωστε, θεωρούνται και ως οι πιο επιδραστικοί εκπρόσωποι του κινήματος που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη δεκαετία του 1960, αρχικά από τη Νέα Υόρκη, και έγινε γνωστό στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Είναι το συγκρότημα που ξεκίνησε το είδος στην Αγγλία, είναι αυτοί που το έκαναν γνωστό σε μεγαλύτερo κοινό, επηρεάζοντας πολλά μεταγενέστερα συγκροτήματα τόσο σε μουσικό επίπεδο, όσο και καθιερώνοντας το πανκ σαν μόδα, με την υποστήριξη του μάνατζέρ τους και σχεδιαστή μόδας Malcolm McLaren.

Σαν σήμερα στις 10 Μαρτίου 1977 υπέγραψαν συμβόλαιο συνεργασίας με την δισκογραφική A&M Records, αλλά η εκδήλωση που στήθηκε προς τιμή τους ήταν επεισοδιακή. Έκαναν γυαλιά καρφιά τα γραφεία της δισκογραφικής τους, η οποία τους άντεξε μόλις έξι μέρες, πληρώνοντας ταυτόχρονα μια τεράστια οικονομική ζημιά.

Ας πάρουμε όμως την ιστορία από την αρχή της. Στις 8 Οκτωβρίου 1976, η δισκογραφική εταιρεία EMI υπογράφει με τους ανερχόμενους Sex Pistols για δύο χρόνια. Ενάμιση περίπου μήνα αργότερα κυκλοφορεί το πρώτο τους single, το «Anarchy in the U.K.». Οι κριτικές είναι αμφιλεγόμενες και σταματάει στο Νο 38 του chart των μικρών δίσκων.

Καταφέρνει να ανοίξει την πόρτα στο punk, όμως απαγορεύεται από το BBC και σχεδόν όλους τους ανεξάρτητους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Παράλληλα, η εκρηκτική συμπεριφορά των μελών του συγκροτήματος απασχολεί συχνά την κοινή γνώμη. Οι δισκογραφικές εταιρείες δεν είναι ακόμα έτοιμες να δεχθούν τα punk συγκροτήματα και η EMI παρά τη μεγάλη επιτυχία του «Anarchy in the U.K.» αποφασίζει να ολοκληρώσει άδοξα τη συνεργασία μαζί τους. Η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι είναι μια τηλεοπτική εμφάνιση των Sex Pistols στην εκπομπή «Today» του Bill Grundy στο BBC. Εκεί μπορεί να μην έπαιξαν και να μην τα έσπασαν, όμως τα... έχωσαν πολύ άσχημα.

Ήταν 1η Δεκεμβρίου του 1976 όταν έκαναν αυτή την ιστορική όπως αποδείχτηκε εμφάνιση, ταρακουνώντας τη βρετανική κοινωνία. Το κωμικοτραγικό είναι πως αρχικά στην εκπομπή ήταν προσκεκλημένοι οι Queen, αλλά δεν κατάφεραν να πάνε επειδή ο Freddie Mercury είχε οδοντίατρο. Έτσι έκαναν το... λάθος να καλέσουν στη θέση τους, τους Sex Pistols. Την επόμενη ημέρα, οι βρετανικές εφημερίδες τους αποκάλεσαν punks (αλήτες) και οι κριτικές για τη μουσική τους ήταν γεμάτες οργή. Έτσι η EMI φοβήθηκε τις συνέπειες και ακύρωσε το συμβόλαιο που είχαν υπογράψει κυκλοφορόντας μόνο το ιστορικό «Anarchy in the U.K.».

Στις 10 Μαρτίου 1977 οι Sex Pistols βρίσκουν νέα δισκογραφική στέγη. Η A&M Records τους αγκαλιάζει και οι υπογραφές πέφτουν έξω από το παλάτι του Buckingham. Ουσιαστικά όμως, είχαν δώσει τα χέρια μια ημέρα πριν, στα γραφεία της εταιρείας. Ακολουθεί πάρτι στα γραφεία της A&M Records όπου η κατάσταση ξεφεύγει με το καλημέρα από κάθε έλεγχο. Ο Johnny Rotten μπαίνει μεθυσμένος, βρίζοντας και προσβάλοντας όποιο υπάλληλο που έβλεπε μπροστά του, ο Sid Vicious προξένησε καταστροφές στην τουαλέτα της εταιρείας, με αποτέλεσμα να τραυματίσει το πόδι, του αλλά να μην κάνει καμία προσπάθεια να σταματήσει το αίμα, με αποτέλεσμα να λερώσει όλα τα γραφεία και τους χώρους που επισκέφτηκε, μάλλον επίτηδες, ο κιθαρίστας Steve Jones βρέθηκε με μια θαυμάστρια στις γυναικείες τουαλέτες και ο ντράμερ Paul Cook πήρε έναν υπνάκο.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά μερικές μέρες αργότερα, οι Sex Pistols τσακώθηκαν με μια άλλη μπάντα σε ένα κλαμπ και πάνω στην ένταση κάποιος απείλησε τη ζωή ενός φίλου του διευθυντή της δισκογραφικής τους εταιρείας. Στις 16 Μαρτίου η A&M Records τους «λύνει» το συμβόλαιο... Μάλιστα, αναγκάζεται να καταστρέψει 25.000 αντίτυπα του single «God Save the Queen» που είχαν εκτυπωθεί. Οι Sex Pistols κρατάνε τις 75.000 λίρες που είχαν πάρει προκαταβολή και η A&M παθαίνει μια τεράστια οικονομική ζημιά. Λίγο αργότερα οι Sex Pistols καταλήγουν στη Virgin...