Έρχονται τα μεσάνυχτα νέες ανακοινώσεις για παιχνίδια PS4 και PS5

Η Sony ετοιμάζει τη νέα εκδήλωση State of Play με επίκεντρο την ιαπωνική αγορά.

Η Sony ανακοίνωσε ένα νέο online event της με τη μορφή State of Play για σήμερα τα μεσάνυχτα. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι φίλοι των PS4 και PS5 θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση διάρκειας 20 λεπτών, όπου και θα γίνουν ανακοινώσεις και ενημερώσεις για τίτλους που έρχονται στις δύο κονσόλες.

Από πλευράς της, η Sony σημειώνει μόνο πως δεν θα πει κάτι για παιχνίδια του PlayStation VR2 και επιβεβαίωσε μόνο πως το μεγαλύτερο μέρος του State of Play θα αναφέρεται σε δημιουργίες ιαπωνικών studios.

Οι μέχρι στιγμής φήμες αναφέρουν αποκάλυψη του Bloodborne Remastered, επιστροφή του Sly Cooper, καθώς και αποκάλυψη της νέας υπηρεσίας Project Spartacus. Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε το event από την επίσημη σελίδα του PlayStation και τους σχετικούς λογαριασμούς της Sony στα social media.

