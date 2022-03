Επιβεβαίωση από το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας για τον θάνατο του διαπραγματευτή-πράκτορα: Ακόμα δύο νεκροί

Δημοσιογράφος και blogger, που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό καθώς αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση Ζελένσκι, ανέφερε πως ο Denis Kireev σκοτώθηκε μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου.

Με μια λιτή ανακοίνωση, το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, ότι σε ειδική επιχείρηση σκοτώθηκαν τρεις πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας του ουκρανικού στρατού στο κέντρο του Κιέβου.

Επιβεβαιώνει ουσιαστικά τον θάνατο του Denis Kireev που συμμετείχε στο πρώτο ραντεβού με την ρωσική αντιπροσωπεία, για τις διαπραγματεύσεις (αλλά όχι στο δεύτερο) και γνωστοποιεί ακόμα τον θάνατο δύο άλλων πρακτόρων, δίχως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Kireev δεν ήταν στην επίσημη λίστα όσων συμμετείχαν στο πρώτο ραντεβού με τους εκπροσώπους του Βλάντιμιρ Πούτιν, ωστόσο ο φωτογραφικός φακός και τα video από το τραπέζι, τον έχουν καταγράψει. Όπως αναφέρουν τα ξένα media ήταν πολύ σημαντικός τραπεζίτης.

Τις τελευταίες ώρες όμως φαίνεται πως είχε συλληφθεί για προδοσία!



