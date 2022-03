Το Netflix εξαγόρασε το studio που έφτιαξε το Stranger Things Puzzle Tales mobile game

Η πλατφόρμα συνεχίζει τις επενδύσεις στο χώρο των videogames με ακόμη μια επένδυση.

To Netflix έχει καταστήσει σαφές πως θα επενδύσει αρκετά στο χώρο των videogames και έτσι ανακοίνωσε την εξαγορά της Next Games, της φινλανδικής εταιρείας που έφτιαξε το RPG Stranger Things: Puzzle Tales.

Η αξία της εξαγοράς θα φτάσει τα 65 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι και το καλοκαίρι.

Η Next Games έχει ασχοληθεί αρκετά με μεταφορές γνωστών τηλεοπτικών σειρών, αφού έχει ήδη δώσει σάρκα και οστά στο Walking Dead: Our World και The Walking Dead: No Man’s Land που βασίζονται στην ομώνυμη πετυχημένη παραγωγή.

Ο Michael Verdu, αντιπρόεδρος του τμήματος gaming στο Netflix, σημείωσε πως η Next Games θα γίνει ένας από τους βασικούς πυλώνες που θα πατήσει η πλατφόρμα για ακόμη περισσότερα παιχνίδια.

Η Next Games ιδρύθηκε το 2013 από τον Teemu Huuhtanen και απασχολεί 120 εργαζόμενους.

Το 2020 τα έσοδα από τους τίτλους της άγγιξαν τα 27.2 εκ. ευρώ, με το 95% εξ’ αυτών να αποτελείται από in-game αγορές.