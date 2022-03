Χοιρινό λίπος σε σφαίρες: Ο στόχος των νεοναζί του τάγματος Αζόφ (vid)

Η εξήγηση για το απαράδεκτο video που ανέβασε η Εθνοφρουρά της Ουκρανίας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.

Δεν αποτελεί είδηση, ούτε καινούργιο στοιχείο στην συζήτηση σχετικά με την διαμάχη των δύο χωρών, πως στην Ουκρανία υπάρχουν πολλά ακροδεξιά στοιχεία. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το διαβόητο τάγμα Αζόφ, το οποίο από το 2014 που έκανε αισθητή την παρουσία του στην χώρα, έχει διαπράξει θηριωδίες...

Οι καταγγελίες για την δράση του, αλλά και οι μαρτυρίες όσων την έχουν ζήσει, υπάρχουν παντού, ενώ όσοι συμμετέχουν σε αυτό δεν κρύβουν την αγάπη και τον θαυμασμό για τον Χίτλερ και τα ναζιστικά στρατεύματά του.

Μια μικρή γεύση μπορείτε να πάρετε στο παρακάτω video με το μικρό ντοκιμαντέρ του DW, όπου τα σήματα με τους αγκυλωτούς σταυρούς είναι σε κοινή θέα.

Την Κυριακή το μεσημέρι, η Εθνοφρουρά της Ουκρανίας ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στo Twitter ένα video με στρατιώτη του τάγματος Αζόφ να γεμίζει τις σφαίρες του με χοιρινό λίπος.

Κάτι που προκάλεσε εντύπωση σε αρκετούς που έψαξαν να βρουν για ποιο λόγο να κάνει κάτι τέτοιο.

Η εξήγηση όσο και αν φαντάζει ανατριχιαστική, είναι απλή. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, δεν θα επιτρέψουν σε εχθρούς που είναι μουσουλμάνοι, όταν πεθάνουν να πάνε στον παράδεισο, καθώς η θρησκεία τους δεν τους επιτρέπει να καταναλώνουν χοιρινό.

Azov fighters of the National Guard greased the bullets with lard against the Kadyrov orcs👊



Бійці Азова Нацгвардії змастили кулі салом проти кадировських орків👊



Підписуйтесь на наш телеграм канал https://t.co/SBQltMr4bM pic.twitter.com/A1ci7tZL8r