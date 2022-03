Το Instagram προσθέτει πλέον αυτόματα υπότιτλους στα videos των χρηστών

Για ακόμη πιο άνετη θέαση από ανθρώπους με προβλήματα ακοής.

Ο αγώνας στα social media ανάμεσα στις πλατφόρμες συνεχίζεται και το Instagram ανακοίνωσε τη λειτουργία αυτόματης προσθήκης υποτίτλων στα videos των χρηστών.

Οι δημιουργοί θα μπορούν να ενεργοποιούν τη διαδικασία με μία απλή επιλογή και ένας μηχανισμός θα αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία από εκείνο το σημείο κι έπειτα.

Σε πρώτη φάση θα υποστηρίζονται συγκεκριμένες γλώσσες (αυτές που καλύπτουν τις μεγαλύτερες αγορές του πλανήτη) και στη συνέχεια θα προστεθούν κι άλλες.

Το Instagram σημειώνει πως ο μηχανισμός θα έχει κάποια προβλήματα στην αρχή, ενώ όσο προχωράει ο καιρός θα βελτιώνεται και θα μαθαίνει και καλύτερα κάθε χρήστη.

Στόχος αυτής της ενέργεια είναι να υποστηριχθούν τόσο όσοι έχουν προβλήματα ακοής, αλλά και όσοι προτιμούν να παρακολουθούν τα videos της πλατφόρμας με απενεργοποιημένο τον ήχο στη συσκευή τους.

It’s a long time coming, but we’re excited to share a new tool that empowers those in the deaf and hard-of-hearing communities.



Videos on Instagram will now have auto-generated captions, where you have the option to turn them off or on. pic.twitter.com/DNyzcdiPSU