FIFA 22 και άλλα σημαντικά videogames με έκπτωση πάνω από 50% για PS4 και PS5

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για πολλούς και διαφορετικούς τίτλους.

Νέο κύμα προσφορών για τους φίλους του PlayStation, με τη Sony να δίνει πολλά και σημαντικά games σε μειωμένες τιμές για τα PS4 και PS5.

Η νέα αυτή ενέργεια έχει τίτλο “Essential Picks” και ουσιαστικά προσφέρει παιχνίδια που θεωρείται πως δεν πρέπει να λείπουν από καμία συλλογή gamer.

Σε πρώτη φάση ξεχωρίσαμε τις εξής εκπτώσεις.

FIFA 22 Ultimate Edition: €44,99

Among Us: €3,19

The Last of Us Part II: €19,99

Star Wars Battlefront II: €4,99

Dying Light Platinum Edition: €14,99

Need for Speed Heat: €13,99

Far Cry 6 Ultimate Edition: €71,99

Diablo III Eternal Collection: €19,79

Μπορείτε να βρείτε όλες τις προσφορές από το εικονίδιο του PlayStation Store στις κονσόλες PS4 και PS5 ή στο επίσημο ελληνικό site του PlayStation Store, εδώ.