Βομβαρδίζεται σφόδρα το Κίεβο: Δύσκολη νύχτα και για Χάρκοβο και Μαριούπολη (vids)

Πολλαπλές εκρήξεις, ακούγονται στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας με τους Ρώσους να εξαπολύουν την επίθεσή τους.

Νέος γύρος βομβαρδισμών στο Κίεβο της Ουκρανίας από ρωσικά μαχητικά. Όπως αναφέρει το CNN, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας ακούγονται πολλαπλές εκρήξεις, με τους Ρώσους να εξαπολύουν την επίθεσή τους, όπως αναμενόταν.

Νωρίτερα το μεσημέρι, είχαν βομβαρδίσει τον πύργο τηλεπικοινωνιών και ένα τετραώροφο κτίριο δίπλα, με πέντε ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Η επίθεση του Πούτιν εντείνονται, ενώ σύμφωνα με αναφορές θα ενισχύσει τα στρατεύματα του με 50.000 στρατιώτες από τη Σιβηρία, τη στιγμή που πηγές από τη Γερμανία αναφέρουν πως περίπου 80.000 άντρες Ουκρανοί, που ζούσαν σε πόλεις της Ευρώπης, έχουν περάσει στην Ουκρανία μέσω της Πολωνίας για να πάνε να πολεμήσουν.

#Kyiv multiple heavy explosions. Civilians is in danger. This is extermination #StopPutinNOW #Putin_in_Hague #PutinWarCriminal pic.twitter.com/MWnpjPUYGE