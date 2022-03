Πληροφορίες για κυκλοφορία του PlayStation VR2 στις αρχές του 2023

Η νέα κάσκα εικονικής πραγματικότητας της Sony ίσως και να βρίσκεται ένα χρόνο μακριά.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η Sony επέλεξε να ανοίξει περαιτέρω τα χαρτιά της για το PlayStation VR2 και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2023.

Σύμφωνα με το κανάλι YouTube “PSVR without Parole” που είχε διαρρεύσει τις πληροφορίες για το Horizon: Call of the Mountain (το πρώτο game που ανακοινώθηκε επίσημα για το next-gen VR headset), το νέο περιφερειακό του PS5 θα βγει στην αγορά στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Ο λόγος αυτής της απόφασης είναι πως ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα κονσολών νέας γενιάς και η Sony θέλει να περιμένει λίγο ακόμη για να μπορέσει να απευθυνθεί από την αρχή σε μεγαλύτερη εγκατεστημένη βάση χρηστών.

Αν είναι έτσι τα πράγματα, θα πρέπει να περιμένουμε τους επόμενους μήνες αρκετές νέες ανακοινώσεις για παιχνίδια που θα συνοδεύσουν το λανσάρισμα του PlayStation VR2.