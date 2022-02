Ρώσοι κλέβουν ουκρανικά αυτοκίνητα και φεύγουν να γλιτώσουν: Διμοιρία έφυγε με τα πόδια και οι Ουκρανοί τους φώναζαν: «Ευχαριστούμε»! (vid)

Πολλές οι αναφορές για Ρώσους στρατιώτες που φεύγουν ή που προσπαθούν να δραπετεύσουν από τον εφιάλτη του πολέμου στην Ουκρανία.

Είναι πολλές οι αναφορές για τους Ρώσους στρατιώτες που δεν ήθελαν τον πόλεμο. Πολλοί νόμιζαν πως θα πήγαιναν σε άσκηση αλλά τελικά κατέληξαν να τους διατάζουν να σκοτώσουν Ουκρανούς.

Καθημερινά, αρκετοί Ρώσοι «δραπετεύουν» από αυτόν τον εφιάλτη. Μια διμοιρία, κρέμασε τα όπλα και αποφάσισε να περάσει με τα πόδια τα σύνορα, με τους Ουκρανούς να τους φωνάζουν «ευχαριστούμε» που δεν κάθονται να σκοτώσουν κι άλλο ή να σκοτωθούν.

Ο ανταποκριτής του ITV News, Dan Rivers μίλησε με έναν Ουκρανό στρατιώτη, ο οποίος του είπε ότι ορισμένοι Ρώσοι στρατιώτες, που δεν ήθελαν να πολεμήσουν, έκλεβαν αυτοκίνητα από πολίτες στην Ουκρανία για να τα πάρουν και να γλιτώσουν.

Υπήρξαν πολλές αναφορές στο Διαδίκτυο που υποδηλώνουν ότι πολλοί Ρώσοι στρατιώτες έχουν αποχωρήσει από τις μάχες από την έναρξη της σύγκρουσης την περασμένη εβδομάδα. Ο Dan Rivers ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου είπε (σ.σ. Ο Ουκρανός στρατιώτης) ότι υπάρχουν μικρές ομάδες Ρώσων ακόμα μέσα στην πόλη, αλλά είναι εντελώς αποθαρρυμένοι και τώρα κλέβουν αυτοκίνητα από πολίτες για να προσπαθήσουν να διαφύγουν».

Ο υπουργός Άμυνας Ben Wallas μίλησε για παρόμοιες αναφορές, για Ρώσους στρατιώτες που δεν ήθελαν να πολεμήσουν τους γείτονές τους: «Αυτός δεν είναι ένας στρατός και μια ηγεσία, αλλά μια ηγεσία που δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για τους στρατιώτες και τους στρατεύσιμους του.

Έχουμε πολλές αναφορές για Ρώσους που είτε λιποτάκτους είτε παραδόθηκαν. Επειδή είναι μπερδεμένοι όσο κανένας. Έχουν εμπλακεί σε έναν πόλεμο με ανθρώπους με τους οποίους πιθανώς έχουν σχέση. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν Ουκρανές μητέρες ή που έχουν περάσει πολύ χρόνο στην Ουκρανία.

Πολλοί Ρώσοι έχουν μέλη της οικογένειας και συγγενείς που ζουν στην Ουκρανία και αντίστροφα, καθιστώντας πιο δύσκολο για κάποιους να ασκήσουν βία στους δικούς τους ανθρώπους, υπό τις εντολές του Πούτιν. Έχουν δημοσιευτεί δεκάδες βίντεο με Ρώσους μαχητές που έχουν αιχμαλωτιστεί ή που παραδίδονται και καταγγέλλουν ότι δεν ήθελαν βία. Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι τους είπαν ότι πήγαιναν για στρατιωτικές ασκήσεις και δεν περίμεναν να αναγκαστούν να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο».

Ένας ερευνητής στην Εταιρεία Henry Jackson, ο Taras Kuzio, έγραψε στο Twitter: «5.000 Ρώσοι στρατιώτες βόρεια του Χάρκοβο έχουν επαναστατήσει και αρνούνται να επιτεθούν στην Ουκρανία».

Ukrainian News Channel 24: 5,000 Russian soldiers in staging area in Russia, north of Kharkiv have revolted and refusing to attack Ukraine. Earlier report from front lines around Crimea is 1/2 of Russian soldiers turned over equipment to the Ukrainians, again refusing to fight.