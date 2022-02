Ουκρανός πολίτης βγάζει νάρκη από γέφυρα με γυμνά χέρια και την απομακρύνει με… τσιγάρο στο στόμα (vid)

Το συμβάν, έλαβε χώρα στο νότιο λιμάνι του Μπερντιάνσκ και ο Ουκρανός πολίτης αντί να περιμένει τις ουκρανικές μονάδες εξουδετέρωσης βομβών, προτίμησε να την απομακρύνει ο ίδιος.

Viral έχει γίνει το βίντεο που απεικονίζει έναν Ουκρανό πολίτη να αφαιρεί μια νάρκη από γέφυρα με γυμνά χέρια και να την απομακρύνει ώστε να μην την πατήσει κάποιο ουκρανικό στρατιωτικό όχημα. Τη μεταφέρει μάλιστα στο χωράφι έχοντας το τσιγάρο στο στόμα.

Το βίντεο των 38 δευτερολέπτων τον δείχνει να πιάνει με γυμνά χέρια τη νάρκη και να τη μεταφέρει, έχοντας όμως τσιγάρο στο στόμα του. Στη συνέχεια, πηγαίνει τη νάρκη σε ένα κοντινό δάσος.

A Ukrainian in Berdyansk spotted a mine on the road and didn't wait around for a bomb disposal unit - at great risk to life and limb, he removed the mine, clearing the way for the Ukrainian military. pic.twitter.com/iC9ZTrixlC