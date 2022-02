Προπηλακίστηκε ο πρέσβης της Ρωσίας στο Δουβλίνο: Μπουνιές από Ουκρανούς στο όχημά του (vids)

Το μένος των Ουκρανών γνώρισε ο Ρώσος πρέσβης στο Δουβλίνο, Γιούρι Φιλάτοφ.

Αντιδράσεις για την εισβολή του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, υπάρχουν σε πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων είναι και το Δουβλίνο.

Εκεί λοιπόν δεκάδες Ουκρανοί είχαν συγκεντρωθεί στην είσοδο της πρεσβείας, διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία.

Μάλιστα, την ώρα που έκανε την εμφάνισή του ο πρέσβης, Γιούρι Φιλάτοφ η ένταση ανέβηκε και η κατάσταση πήγε να ξεφύγει, αν και υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις.

Tensions high as @EmbassyofRussia tries to enter residence during #Ukraine #UkraineRussia #UkraineInvasion protest pic.twitter.com/BwAmscx6Ge