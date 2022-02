«Ο Τζέιμς Μποντ»: Δημοσιογράφος μετέδωσε σε έξι γλώσσες και έπεσαν «βροχή» οι προτάσεις γάμου (vid)

Ο δημοσιογράφος εντυπωσίασε τους πάντως μεταδίδοντας τις εξελίξεις στην Ουκρανία, σε έξι διαφορετικές γλώσσες.

Ένας δημοσιογράφος έχει γίνει viral αφού μετέδωσε την είδηση ​​για την κατάσταση που επικρατεί ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία σε έξι διαφορετικές γλώσσες.

Ο Philip Crowther είναι Διεθνής Συνεργάτης Ανταποκριτής του Associated Press και μετέδωσε τις εξελίξεις σε έξι διαφορετικές γλώσσες: Αγγλικά, Λουξεμβουργιανά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ο Κρόουθερ εξήγησε: «Υπάρχει ένας πόλεμος με δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία στα ανατολικά, στην περιοχή του Ντονμπάς εδώ και οκτώ χρόνια. Ωστόσο, παρόλα αυτά, η πρωτεύουσα του Κιέβου είναι σχετικά ήρεμη».

Ο ίδιος μοιράστηκε στα social media την μετάδοση γράφοντας στην ανάρτηση: «Κάλυψη σε έξι γλώσσες από το #Kyiv με το @AP_GMS. Με αυτή τη σειρά: Αγγλικά, Λουξεμβουργιανά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Γαλλικά και Γερμανικά».

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT