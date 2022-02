Εχθροί από το Horizon Forbidden West εμφανίστηκαν σε διάφορες τοποθεσίες του πλανήτη

Η διαφημιστική καμπάνια της Sony για το παιχνίδι συνεχίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η Sony συνεχίζει τη διαφημιστική καμπάνια της για το Horizon Forbidden West και για να κάνει τον κόσμο να ασχοληθεί ακόμη περισσότερο με τον τίτλο, τοποθέτησε αγάλματα εχθρών σε διάφορες τοποθεσίες με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Συγκεκριμένα, έως και τις 24 του μήνα, αγάλματα των τεράτων Clawstriders έχουν τοποθετηθεί σε εμφανή σημεία σε Ντουμπάι, Αυστραλία, Ρωσία, Ν. Κορέα, Πολωνία, Ισπανία, ΗΠΑ, Καναδά, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή και Χιλή.

Το Horizon Forbidden West κυκλοφορεί ήδη για PS4 και PS5 με ελληνικό εξώφυλλο, ελληνικό μενού και υπότιτλους και καλύπτει την νεότερη περιπέτεια της ηρωίδας Aloy.

Got a chance to go out to the Royal Botanical Gardens today! I even git a chance to see the big Horizon Forbidden West Clawstrider statue today! Been ages since I've been to the Gardens, but also got the chance to have a little semblance of normality too! pic.twitter.com/WF42dqVa6X