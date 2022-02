Αυτό είναι το νέο intro για τις παραγωγές της PlayStation Productions σε σινεμά και τηλεόραση (vid)

Δείτε πως θα γίνεται η εισαγωγή σε νέες παραγωγές για τηλεόραση και κινηματογράφο

H PlayStation Productions είναι εδώ και καιρό ένα σημαντικό μέρος της Sony και είναι υπεύθυνη για την μεταφορά γνωστών σειρών και χαρακτήρων σε άλλα μέσα, όπως ο κινηματογράφος και η τηλεόραση.

Με την ευκαιρία της πρεμιέρας για την ταινία Uncharted, η εταιρεία παρουσίασε και για πρώτη φορά το νέο εισαγωγικό video της που θα βλέπουν όλοι οι θεατές. Σε αυτό μπορεί να εντοπίσει κανείς θρυλικούς χαρακτήρες από videogames, όπως τα God of War, Uncharted, Horizon, The Last of Us, Ratchet & Clank και Astrobot.

Υπενθυμίζεται πως πέραν της ταινίας Uncharted, ετοιμάζονται παρόμοιες παραγωγές για το Ghost of Tsushima, το The Last of Us και το Twisted Metal.