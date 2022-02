H Meta αλλάζει την ονομασία του Facebook News Feed σε… Feed

Μετά από 15 χρόνια λειτουργίας, η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έχει άλλη ονομασία για το feed.

Η Meta ανακοίνωσε την αλλαγή ονομασίας για το News Feed του Facebook που από εδώ και στο εξής θα αποκαλείται απλά “Feed”.

Ουσιαστικά, πρόκειται για το χρονολόγιο που βλέπει ο χρήστης με το που συνδέεται και περιλαμβάνει όλες τις αναρτήσεις από φίλους και σελίδες που ακολουθεί. Η ονομασία του εδώ και 15 χρόνια ήταν News Feed, ωστόσο πλέον η εταιρεία το απλοποιεί.

Στελέχη της Meta σημειώνουν πως πρόκειται για μια τυπική αλλαγή και πως οι χρήστες δεν θα αντιληφθούν κάποια διαφορά στην εμπειρία πλοήγησης μέσα στην ίδια την πλατφόρμα.

Ωστόσο, η απόφαση αυτή κρύβει αρκετά ακόμη πράγματα από πίσω, καθώς το Facebook έχει κατηγορηθεί σφόδρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων και η εταιρεία θέλει να απομακρύνει τον όρο News που παραπέμπει σε ειδησεογραφία, ενώ και οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν πως οι περισσότεροι χρήστες αξιοποιούν την πλατφόρμα για να επικοινωνήσουν με φίλους και όχι να μοιραστούν κάποια links από ειδησεογραφικά (και μη) sites.

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc