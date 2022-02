Δίωρο ντοκιμαντέρ για τα 30 χρόνια ιστορίας των θρυλικών Lemmings στην αγορά των videogames

Δείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα για τα συμπαθητικά πλάσματα που μας συνοδεύουν εδώ και τρεις δεκαετίες.

Τα Lemmings κλείνουν τα 30 χρόνια στην αγορά των videogames και ένα σχετικό δίωρο ντοκιμαντέρ έρχεται να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές.

Το Lemmings: Can You Dig It? αναφέρεται σε οτιδήποτε αφορά το franchise, από τη δημιουργία του τίτλου, την πρώτη ιδέα, την φιλοσοφία και την κουλτούρα του, αλλά και σημαντικές στιγμές στην πορεία του.

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς κυκλοφόρησε το 1991 στην Commodore Amiga από την DMA Design που εδρεύει στη Σκωτία και αγαπήθηκε σφόδρα από το κοινό.

Στην παραγωγή συμμετείχε η εταιρεία Exient που έχει τα δικαιώματα της σειράς σήμερα, ενώ τη σκηνοθεσία της ανέλαβε ο παραγωγός Ρίτσαρντ Γουίλκοξ.

Δείτε το ντοκιμαντέρ μέσα από τον player που ακολουθεί.