Απίστευτα πλάνα μέσα από ασθενοφόρο: Πάει «κομμάτια» ανάμεσα σε αυτοκίνητα για να προλάβει τον ασθενή (vid)

Βίντεο που κόβει την ανάσα μέσα από ασθενοφόρο που ελίσσεται ανάμεσα σε αυτοκίνητα για να φτάσει γρήγορα στο σημείο που κλήθηκε.

Όταν καλείται ένα ασθενοφόρο δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Το πλήρωμα και δη ο οδηγός κάνουν τα αδύνατα δυνατά να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο σημείο που έχουν κληθεί για να παραλάβουν τον ασθενή ή τον τραυματία.

Οι σειρήνες και τα φώτα έκτακτης ανάγκης είναι αναμμένα, άπαντες στον δρόμο οφείλουν να ανοίξουν χώρο για να περάσει το ασθενοφόρο, ωστόσο σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ικανότητες του οδηγού.

Όπως θα δείτε σε ένα βίντεο που ανέβηκε από τον λογαριασμό @paramedicofficiall, σε TikTok και Instagram αυτές κόβουν την ανάσα σε σημείο που πολλοί παραδέχτηκαν πως οι κινήσεις του οδηγού τους άγχωσαν.

Τα βίντεό τους βέβαια, έχουν επισημανθεί από το TikTok με την προειδοποίηση: «Η συμμετοχή σε αυτή τη δραστηριότητα θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να τραυματιστείτε εσείς ή άλλοι».

Ο λογαριασμός @paramedicofficiall σημείωσε ότι η γρήγορη οδήγηση μπορεί να είναι επικίνδυνη αλλά η «ταχύτητα, η ψυχραιμία και ο έλεγχος» είναι «στη φύση» του επαγγέλματός τους.

Όσον αφορά τους άλλους οδηγούς, τόνισαν ότι πρέπει να τηρούνται πάντα οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας.



The driving skills from this paramedic are incredible 😮🚑



🎥: paramedicofficial (TT) pic.twitter.com/Js4mDMVvFH