Δωρεάν multiplayer για τους παίκτες PS4 και PS5 αυτό το Σαββατοκύριακο

Παίξτε online χωρίς PS Plus τα αγαπημένα σας παιχνίδια έως και τις 14 Φεβρουαρίου.

Η Sony ανακοίνωσε πως θα προσφέρει δωρεάν σε όλους τις online υπηρεσίες του PlayStation Network για το Σαββατοκύριακο και έως τις 14 Φεβρουαρίου.

Το online multiplayer στις κονσόλες της ιαπωνικής εταιρείας απαιτεί συνδρομή στην υπηρεσία PS Plus, ωστόσο κάτι τέτοιο για τις επόμενες 48 ώρες δεν θα ισχύει, προσφέροντας έτσι σε όλους τη δυνατότητα να δουν πως είναι να παίζουν με φίλους.

Για να μπείτε να παίξετε θα χρειαστεί απλά έναν λογαριασμό στο PSN και έπειτα θα μπορείτε απλά να μπείτε στο online κομμάτι του.

Με την προωθητική ενέργεια αυτή, η Sony θέλει να γιορτάσει το Σαββατοκύριακο πριν τη γιορτή των ερωτευμένων, αλλά και να κάνει ακόμη περισσότερο κόσμο να εγγραφεί στο PS Plus για να αποκτήσει μια σειρά από προνόμια.

Play together this Valentine’s Day weekend



Online multiplayer modes for PS4 and PS5 games are available without a PlayStation Plus subscription during Online Multiplayer Weekend from Feb 12 @12:01AM – Feb 14 11:59PM local time: https://t.co/YOxnYoY4Ny pic.twitter.com/f5hinA6BSn