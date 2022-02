Νέο διαφημιστικό και πρώτες μετρήσεις για το Honor Magic 4 smartphone

Το νέο event της Honor ετοιμάζεται και πληροφορίες για το Honor Magic 4 έρχονται στην δημοσιότητα.

Απέχουμε λίγο από την έκθεση Mobile World Congress 2022 και οι εταιρείες ετοιμάζουν τα πλάνα τους για τα νέα smartphones.

Η Honor είναι μία από αυτές και αναμένουμε να δείξει το νέο Honor Magic 4 smartphone, το οποίο και θα έχει τo Snapdragon 8 Gen 1 chipset.

Το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης θα είναι “Beyond Standard” και η παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για τις 28 Φεβρουαρίου και 1 το μεσημέρι τοπική ώρα Βαρκελώνης. Η συσκευή φαίνεται πως παρουσιάστηκε και πρόσφατα σε μετρήσεις του Geekbench και συγκρίθηκε με το Samsung Galaxy S22 Ultra, το οποίο και κατάφερε να προσπεράσει!

Περισσότερα για το συγκεκριμένο μοντέλο θα έχουμε τις επόμενες μέρες.

Upcoming Honor Magic series flagship beats S22 Ultra in Geebench 5 tests.#EXCLUSIVE

#ThePowerOfMagic is worth the wait. pic.twitter.com/5QDzpuaAGH