Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί όλος ο κόσμος την προσπάθεια διάσωσης 5χρονου που είναι 5 μέρες σε πηγάδι (vid)

Από το βράδυ της περασμένης Τρίτης, ο Rayan είναι εγκλωβισμένος σε ένα πηγάδι.

Κόκκινα χτυπάει η αγωνία για την διάσωση του 5χρονου αγοριού που έπεσε την περασμένη Τρίτη σε ένα πηγάδι στο χωριό Ιγράν της επαρχίας Σεφσαουέν στο βόρειο Μαρόκο και έκτοτε είναι εγκλωβισμένο εκεί.

Εκατοντάδες κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο και περιμένει με αγωνία ένα ευχάριστο νέο, βλέποντας τα σωστικά συνεργεία και τους εκσκαφείς που είναι στο σημείο, να προσπαθούν να φτάσουν στον μικρό Rayan που είναι σε βάθος 32 μέτρων.

Στόχος τους είναι να ανοίξουν μία παράλληλη τρύπα με το πηγάδι και μετά μία που να τις ενώνει.

Το ευχάριστο είναι πως χρησιμοποιώντας ένα σχοινί έχουν καταφέρει να δώσουν οξυγόνο και νερό στο παιδί, ενώ με μία κάμερα παρακολουθούν τις κινήσεις τους. Ωστόσο, ακόμα δεν έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που να μπορούν να τον σώσουν.

#SaveRayan: Rescuers ‘almost there’ as they inch closer to 5-year-old boy trapped 100ft down well in Morocco https://t.co/5EqxLpv7L6