Έρχονται μακροσκελή posts στο Twitter μέσω των Twitter Articles

Ένας σημαντικός περιορισμός θα αρθεί για όσους θέλουν να αναρτήσουν κείμενο μεγάλης έκτασης.

Το Twitter ετοιμάζεται να δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα να ποστάρουν κείμενα μεγάλης έκτασης, προσπερνώντας τα σημερινά όρια των 240 χαρακτήρων.

Αυτό δεν φαίνεται να γίνεται με την κλασική διαδικασία, αλλά θα παρουσιαστεί σύντομα ένας νέος μηχανισμός άρθρων με την ονομασία Twitter Articles.

Σύμφωνα με τα όσα διαρρέονται από τον Jane Manchun Wong στο Twitter, η υπηρεσία θα επιτρέπει την ανάρτηση μεγάλων κειμένων σε μορφή άρθρου για όσους θέλουν περισσότερο χώρο να εκφραστούν.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το πως θα υλοποιηθεί αυτό το νέο χαρακτηριστικό και πως θα ενσωματωθεί σε όλα τα υπόλοιπα, μιας και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο αν αυτά τα άρθρα θα εμφανίζονται στην κανονική ροή των χρηστών ή σε κάποιον νέο τομέα που θα έχει δικό του πλήκτρο στο περιβάλλον χρήσης.

Περισσότερα θα έχουμε σίγουρα για το θέμα, τις επόμενες ημέρες.

There’s gonna be lots of potentials with Twitter Articles, off the top of my head:



- @SuperFollows-exclusive articles



- newsletter + in-app UX + on-platform conversation



- syndicated articles (by news sites) + news-reading subscription model (via a premium Twitter Blue tier) https://t.co/tWNp0SqWc8