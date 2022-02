Οδηγός γαζώνει εν κινήσει άλλον οδηγό γιατί… τον τσάντισε (vid)

Όταν το άλλο αυτοκίνητο τον προσπερνάει και ο ίδιος σταματάει να πυροβολεί, φαίνεται στο πρόσωπό του η ικανοποίηση και η περηφάνια του αποτρόπαιου εγκλήματός του.

Τα βλέπουμε συνέχεια στις ταινίες, αλλά να που ένας «πιστολέρο» το μετέφερε και στην πραγματική ζωή. Ο δράστης την ώρα που οδηγούσε, επειδή εκνευρίστηκε με έναν άλλον οδηγό, αποφάσισε με απόλυτη ψυχραιμία, να βγάλει το πιστόλι που είχε στο ντουλαπάκι δίπλα του και να τον «γαζώσει» αδιαφορώντας ακόμα και για το ίδιο το αυτοκίνητό του, που το έκανε σμπαράλια.

Κοιτώντας από τον καθρέφτη, την κατάλληλη στιγμή, ώστε ο άλλος οδηγός να τον πλησίασε, βγάζει το όπλο και του ρίχνει ασταμάτητα μέσα από το αυτοκίνητο. Πρώτα από το πλαϊνό παράθυρο και στη συνέχεια από το μπροστά, το παρμπρίζ. Περιττό να σας πούμε πως τα τζάμια του είναι γεμάτα τρύπες, αλλά αυτό είναι το τελευταίο, καθώς μιλάμε για έναν κοινό εγκληματία.

Φυσικά συνελήφθη…



Here’s road rage like you’ve never seen before. Florida man turns himself into police after he fires gun at another driver who pissed him off. In the process, he shoots up his own car. Thankfully, no one was hurt pic.twitter.com/Px5FucrNKK