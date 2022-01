Ο Kenshi Yonezu πρωταγωνίστρια στο νέο διαφημιστικό του PS5 (vid)

Δείτε το νέο τηλεοπτικό σποτάκι της Sony για την κονσόλα νέας γενιάς της.

H Sony Interactive Entertainment δημιούργησε και δημοσίευσε ένα νέο τηλεοπτικό σποτ για το PS5 που θα προβληθεί στην αγορά της Ιαπωνίας και σε αυτό πρωταγωνιστεί ο μουσικός Kenshi Yonzeu.

Ο τίτλος του νέου σποτ είναι “A World Without Play | Play Has No Limits”, με τη Sony να επιμένει στο ότι η νέα της κονσόλα δημιουργεί κόσμους χωρίς όρια.

Το διαφημιστικό δεν αναμένεται να προβληθεί στην αγορά της Ευρώπης, ωστόσο είναι αρκετά εντυπωσιακό και μπορείτε να του ρίξετε μια ματιά μέσα από τον παρακάτω player, καθώς παρουσιάζει τον Yonezu σε ένα κάστρο γεμάτο χαρακτήρες που είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει με το DualSense στο χέρι.