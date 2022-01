Το αφεντικό της NIKE συνάντησε την οικογένεια του άνδρα που είχε δολοφονήσει για να ζητήσει συγχώρεση (vid)

Η δολοφονία είχε γίνει το 1965 και ο Μίλερ ζητά πλέον συγχώρεση.

Το αφεντικό της NIKE, Λάρι Μίλερ συναντήθηκε με την οικογένεια του νεαρού, που δολοφόνησε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ τη δεκαετία του 1960 και ζήτησε συγχώρεση, σύμφωνα με τους «New York Times».

Ο 72χρονος Μίλερ έμεινε 4,5 χρόνια στη φυλακή, όταν ομολόγησε την ενοχή του για τον πυροβολισμό του 18χρονου Έντουαρντ Ντέιβιντ Γουάιτ. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει το εγκληματικό παρελθόν του σε μια συνέντευξή του στο «Sports Illustrated», λέγοντας ότι ήταν μεθυσμένος και έψαχνε για αίμα προκειμένου να εκδικηθεί για τον θάνατο του φίλου του που τον είχαν μαχαιρώσει.

Ο Μίλερ τότε ήταν μόλις 16 ετών, εξέτισε άλλα 5 χρόνια φυλακή για μια σειρά από ένοπλες ληστείες, προτού τελικά αποφασίσει να αλλάξει εντελώς τη ζωή του και να γίνει ηγέτης της NIKE.

Σύμφωνα με τους «New York Times», ο Μίλερ συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον γιο, την κόρη και την αδερφή του Γουάιτ σε ένα δικηγορικό γραφείο στη Φιλαδέλφεια στις 17 Δεκεμβρίου, αφού ένα μέλος της οικογένειας διάβασε το άρθρο για τη δολοφονία και το νέο βιβλίο του αφεντικού της Nike, «Jump: My Secret Journey from the Streets to the Boardroom».

Η οικογένεια του Γουάιτ συνάντησε ξανά τον Μίλερ την περασμένη εβδομάδα. Ο Χασάν Άνταμς ήταν μόλις οκτώ μηνών όταν δολοφονήθηκε ο πατέρας του, ενώ η 55χρονη αδελφή του, Αζία Αρλίν δεν τον γνώρισε ποτέ, καθώς γεννήθηκε μερικούς μήνες μετά τον θάνατό του. Μιλώντας στους Times, η Αρλίν είπε ότι επειδή ο πατέρας της δεν αναφέρθηκε στο βιβλίο, «σαν να μην υπήρχε».

Η 84χρονη αδερφή του Γουάιτ, Μπάρμπαρα Μακ, είπε επίσης ότι διάβασε στον Μίλερ ένα γράμμα για τον αδερφό της κατά την πρώτη τους συνάντηση, εξηγώντας πώς δούλευε σε ένα δείπνο και επρόκειτο να γίνει πατέρας του δεύτερου παιδιού του. Η Μακ είπε ότι επέλεξε να τον συγχωρήσει για τη δολοφονία, προσθέτοντας: «Αν δεν τον συγχωρούσα, ο Θεός δεν θα με συγχωρούσε». Είπε ότι ο Μίλερ που ήταν δακρυσμένος σε όλη τη διάρκεια της συνάντησής τους, όχι μόνο της ζητούσε συγγνώμη, αλλά την ρώτησε αν μπορούσε να την αγκαλιάσει.

Η Μακ δεν παρευρέθηκε στη δεύτερη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας, (έγινε συζήτηση για τη δημιουργία ενός ιδρύματος υποτροφιών στο όνομα του Γουάιτ) διότι δεν «υπάρχει λόγος να τον βλέπει πια». Ο Μίλερ είπε ότι πάντα σκόπευε να βρει και να επικοινωνήσει με τους συγγενείς του Γουάιτ, (σκέφτηκε ακόμη και να προσλάβει έναν ιδιωτικό ερευνητή), αλλά ένιωθε «νευρικός» και «ανήσυχος». Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να συγχωρέσει του εαυτό και παράλληλα, ζητά συγχώρεση από τον Θεό. Και προσθέτει: «Πλέον η πιθανότητα να με συγχωρέσει και η οικογένεια του κ. Γουάιτ, νομίζω ότι θα ολοκληρώσει έναν κύκλο για μένα».