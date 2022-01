Στις 26 Ιανουαρίου η έλευση της σειράς Xiaomi Redmi Note 11 στην Ευρώπη

Η νέα σειρά συσκευών της γνωστής εταιρείας πλησιάζει στην περιοχή μας τις επόμενες μέρες.

Οι φήμες για κυκλοφορία των τηλεφώνων στη σειρά Xiaomi Redmi Note 11 στην Ευρώπη τις επόμενες μέρες επιβεβαιώνονται.

Η γνωστή εταιρεία ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού της στο Facebook μια σχετική εκδήλωση που θα λάβει χώρα στις 26 Ιανουαρίου για να παρουσιάσει τα νέα της μοντέλα.

Οι πληροφορίες μιλούν για τιμή από τα 250 ευρώ και για τουλάχιστον δύο διαφορετικές εκδόσεις των νέων smartphones.

Το ένα από αυτά θα είναι το Redmi Note 11 4G που ανακοινώθηκε από τον Νοέμβριο για την αγορά της Κίνας και αναμένεται στην περιοχή μας με Snapdragon 680 chip, οθόνη LCD 6.5 ιντσών 90Hz FullHD+, Android 11, MIUI 12.5, τριπλή κάμερα 50MP, 8MP selfie camera, στερεοφωνικά ηχεία, σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων σε πλαϊνό πλήκτρο και μπαταρία 5000mAh με φόρτιση στα 18W.

This year, our #RedmiNote11Series is ready to #RiseToTheChallenge!



Join us to witness the launch of this legend on January 26th at 20:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/uAhHatRcN5