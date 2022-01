Η Sony ανανεώνει -μυστηριωδώς- το trademark για την θρυλική Psygnosis

Το γνωστό studio ίσως και να επιστρέψει μετά το κλείσιμό του το 2012.

Η Psygnosis ήταν από τις πλέον θρυλικές ιστορίες στο gaming και το 2012 έκλεισε μετά από απόφαση της Sony.

Πρόσφατα, η ιαπωνική εταιρεία ανανέωση το trademark της, βάζοντας φωτιά στα ήρεμα νερά της αγοράς αυτήν την περίοδο. Ουδείς γνωρίζει ακόμη ποιος ο σκοπός αυτής της κίνησης, αλλά αρκετοί θεωρούν πως ίσως έγιναν δεύτερες σκέψεις σχετικά με το πόσο χωράει στο μέλλον το studio.

Η Psygnosis ιδρύθηκε το 1984 στην Μ. Βρετανία και έβγαλε στην αγορά θρυλικά videogames όπως τα Shadow of the Beast και Lemmings. Το 1993 εξαγοράστηκε από τη Sony και άρχισε να φτιάχνει παιχνίδια για τις κονσόλες PlayStation, όπως το WipEout.

Το 2000 το Studio ενσωματώθηκε περισσότερο στην Sony αφού μετονομάστηκε σε Studio Liverpool και βοήθησε σε πολλές κυκλοφορίες, όπως και αυτές της σειράς Formula 1. Το 2012 αποφασίστηκε το κλείσιμό του και αρκετοί από τους υπαλλήλους του δημιούργησαν μια νέα ομάδα, την Firesprite.

Πρόσφατα, η Sony ανακοίνωσε την εξαγορά της Firesprite και ίσως να έχουμε ευχάριστα νέα τους επόμενους μήνες.

