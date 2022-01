Σκαρφάλωσε στο κτίριο του BBC και επί 47 ώρες προσπαθούσε να γκρεμίσει άγαλμα παιδόφιλου (vid)

Άνδρας με μπλούζα που έγραφε «Reservoir Dogs» χτύπαγε με σφυρί το άγαλμα του Έρικ Γκιλ.

Να γκρεμίσει ή τουλάχιστον να καταστρέψει το μεγαλύτερο κομμάτι του αγάλματος του Έρικ Γκίλ που υπάρχει στο Ραδιομέγαρο του BBC, επιχείρησε ένας άνδρας χθες το απόγευμα.

Στο video που έχει γίνει viral, διακρίνεται ο δράστης να έχει σκαρφαλώσει στο σημείο που βρίσκεται το έργο του γνωστού παιδόφιλου καλλιτέχνη και να το χτυπάει με ένα σφυρί για περίπου 4 ώρες.

Μάλιστα για να φτάσει εκεί, χρειάστηκε μία μεγάλη σκάλα, μεγαλύτερη των δύο μέτρων, κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, δυσκόλεψε αρκετά την αστυνομία για την σύλληψή του.

This man has climbed over the Eric Gill’s Prospero and Ariel statue over the front entrance of BBC Broadcasting House in London and trying to smash it. Police gathered at the scene. pic.twitter.com/q8tzXZPbhV