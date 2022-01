Διαρροή μαρτυρά πως τα iPhone 14 θα είναι ακόμη πιο ακριβά από τα τωρινά μοντέλα

Η Apple δείχνει την πρόθεσή της να ανεβάσει τις τιμές για τις επόμενες ναυαρχίδες.

Φαίνεται πως τα δεδομένα για τις τιμές των iPhone θα αλλάξουν με την κυκλοφορία των iPhone 14, καθώς μια νέα διαρροή μαρτυρά πως η αμερικανική εταιρεία αποφάσισε να τις ανεβάσει.

Σύμφωνα με το λογαριασμό LeaksApplePro στο Twitter, η Apple έχει να αντιμετωπίσει πλέον τα αυξημένα κόστη παραγωγής, καθώς και το ζήτημα της διαφοράς τιμής ανάμεσα στο iPhone 14 Max και το iPhone 14 Pro που πρέπει να είναι πάνω από 100 δολάρια/ευρώ.

14: $799

14 Max: $899

14 Pro: $1099

14 Pro Max: $1199



Apple is currently considering this.



Production costs are increasing and there has to be more than a $100 difference between the 14 Max and the 14 Pro.



Makes sense to me and wouldn’t expect changes.



Will keep you updated.