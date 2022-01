Η EA εξερευνά μαζικό hacking σε λογαριασμούς κορυφαίων streamers και παικτών

Πολλά προβλήματα αναφέρθηκαν στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας.

Όπως φαίνεται, οι hackers έβαλαν στο στόχαστρο κορυφαίους streamers και παίκτες του FIFA Ultimate Team και έτσι έκαναν μαζικές επιθέσεις αποκτώντας πρόσβαση στους σχετικούς λογαριασμούς.

Πολλοί παίκτες ανέφεραν στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΕΑ τις τελευταίες ημέρες πως οι λογαριασμοί τους έπεσαν στα χέρια τρίτων, ενώ σε μερικούς φαίνεται πως εξαφανίστηκαν και όλα τα σχετικά νομίσματα ή οι παίκτες που είχαν αποκτήσει στο FUT.

Το πρόβλημα είναι πως κάποιοι hackers ακολούθησαν μια απλή διαδικασία, αφού επικοινώνησαν με την ΕΑ και ζήτησαν να αλλάξει η διεύθυνση e-mail στους λογαριασμούς αυτούς, παρέχοντας ένα άλλο gamertag ή PSN ID.

Κάποιοι μάλιστα δήλωσαν πως θα κινηθούν νομικά κατά της εταιρείας, καθώς έδωσε το λογαριασμό τους σε τρίτο άτομο μέσω μιας απλής συζήτησης στο live chat!

People spam the livechat asking to change my account details until some incompetent advisor finally gave them the account pic.twitter.com/jqOoKKcv6s