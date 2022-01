Νεκρός ο 17χρονος γιος της Σινέντ Ο' Κόνορ (vid)

Οι αρχές επιβεβαίωσαν πως σταμάτησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό του Σέιν Ο' Κόνορ, τον οποίο έψαχναν τις τελευταίες δύο μέρες.

Την απώλεια του 17χρονου γιου της, θρηνεί η Σινέντ Ο' Κόνορ.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε η ίδια η τραγουδίστρια που πλέον έχει αλλάξει το όνομά της σε Σουάντα Ντάβιτ, με την παρακάτω ανάρτηση στα social media.

«Ο όμορφος γιος μου, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, το ίδιο το φως της ζωής μου, αποφάσισε να τερματίσει τον επίγειο αγώνα του σήμερα και βρίσκεται τώρα με τον Θεό. Είθε να αναπαυθεί εν ειρήνη και να μην ακολουθήσει κανείς το παράδειγμά του. Το μωρό μου. Σ 'αγαπώ τόσο πολύ».

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: