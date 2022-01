Διέρρευσαν και σε νέο video τα τρία μοντέλα της σειράς Samsung Galaxy S21

Τι αναμένεται να δούμε τις επόμενες μέρες από την κορεατική εταιρεία.

H Samsung αναμένεται να παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες τη νέα σειρά smartphones Samsung Galaxy S21 και φαίνεται πως πλέον έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το πως θα μοιάζουν. Ο γνωστός YouTuber Unbox Therapy ανέβασε ένα video με dummy συσκευές, το οποίο ωστόσο κατέβασε μετά από λίγο. Απλά πλέον ήταν αργά, καθώς το υλικό έχει ήδη εμφανιστεί σε πολλά άλλα κανάλια.

Το video δείχνει ξανά τα τρία μοντέλα που θα αποτελέσουν τις ναυαρχίδες της Samsung για το 2022 και αποκαλύπτει τις κάμερες που θα έχει έκαστο στο πίσω μέρος, καθώς και το πως είναι αυτές τοποθετημένες μαζί με τα flash στο πίσω μέρος του σώματος. Οι πληροφορίες αυτές φαίνεται να επιβεβαιώνουν και τα όσα είδαμε από τον leaker @OnLeaks στα μέσα Δεκεμβρίου, μέσα από το παρακάτω video.

Τέλος, διέρρευσε και μια μπροσούρα από το Samsung Galaxy S22 Ultra που δείχνει μερικά από τα χαρακτηριστικά που θα έχουν τα νέα τηλέφωνα.

First Look at Samsung Galaxy S22 Ultra / S22 Specs Sheet! Introducing SuperClear Lens! pic.twitter.com/nyEFGrPtAH