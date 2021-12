Προλάβετε: Δωρεάν τα τρία τελευταία Tomb Raider videogames για το PC σας

Η Square Enix και η Epic Games προσφέρουν χωρίς χρέωση τρεις εξαιρετικές παραγωγές.

Ένα μοναδικό δώρο για τους fans των videogames και τους κατόχους PC έρχεται από την Square Enix.

Η γνωστή εταιρεία προσφέρει δωρεάν ολόκληρη την τριλογία των τελευταίων τίτλων Tomb Raider και συγκεκριμένα τα Tomb Raider Game of the Year Edition, Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration και Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition.

Η διάθεσή τους γίνεται μέσω του Epic Games Store και στο πλαίσιο του εορτασμού για το κλείσιμο της χρονιάς που έχει χαρίσει άλλα 14 παιχνίδια.

Για να τα αποκτήσετε πρέπει να φτιάξετε έναν λογαριασμό (αν δεν έχετε) στην πλατφόρμα Epic Games Store και μετά να τα προσθέσετε στη συλλογή σας κάνοντας click πάνω σε κάθε ένα από τα links που θα βρείτε εδώ.