Παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων στην Αγγλία πέθανε τον Πάπα Φραγκίσκο: «Ο θάνατος του ανακοινώθηκε…» (vid)

Η παρουσιάστρια του δελτίου έκανε γκάφα και αν και την διόρθωσε αμέσως, το βίντεο έγινε viral στα social media.

Πολλές φορές έχουμε δει παρουσιαστές και δημοσιογράφους να κάνουν γκάφες στον «αέρα» εκπομπών ή δελτίων ειδήσεων.

Μια τέτοια γκάφα έκανε και η παρουσιάστρια δελτίου ειδήσεων στην Αγγλία και συγκεκριμένα του ITV, η οποία πέθανε τον Πάπα Φραγκίσκο!

Συγκεκριμένα, ενώ μετέδιδε μια είδηση για τον Πάπα, ανέφερε: «Η εορταστική ομιλία του Πάπα επικεντρώθηκε στις προσευχές του για το τέλος της πανδημίας. Είπε ότι τα εμβόλια πρέπει να διατίθενται σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη» και πρόσθεσε: «Ο θάνατός του ανακοινώθηκε… ε, με συγχωρείτε».

ITV news accidentally announces the death of the pope



