Αγγλία: Έκανε ανάρτηση για βοήθεια σε άστεγο και μαζεύτηκαν 5.600 λίρες, προσφορές για δουλειά αλλά και συνδρομή σε γυμναστήριο

Του πρόσφερε φαγητό και μπύρα, έπαιξαν μπιλιάρδο και τελικά κατάφερε να του βρει και δουλειά και χρήματα.

Ο Χάρι Μπέρντσλι, από το Ρέντινγκ, έπεσε πάνω σε έναν άστεγο, τον Τζον και τον κάλεσε να πάει μαζί του για φαγητό σε παμπ της Αγγλίας.

Αφού έπαιξαν λίγο μπιλιάρδο και είχαν μια συνομιλία, ο Χάρι αποφάσισε να κάνει μια ανάρτηση με τον άστεγο άνδρα ώστε να τον βοηθήσει, ρωτώντας αν θα μπορούσε κάποιος να του δώσει δουλειά.

Στην ανάρτηση έγραψε: «Σήμερα γνώρισα ένα άστεγο παλικάρι που τον έλεγαν Τζον. Αποφάσισα να του προσφέρω μεσημεριανό, μια μπύρα και λίγες ευχάριστες στιγμές σε μια παμπ. Είναι 28 ετών, έχει κάνει εργασίες κουζίνας και μπαρ στο παρελθόν. Αν κάποιος έχει κάποια δουλειά, στείλτε μου DM. Θα ήθελα να τον βοηθήσω».

Met a homeless lad today called John. Decided to take him for lunch, a few beers and some pool.



He’s 28, has done kitchen work and bar work before. Based in Reading. If anyone has any work going please DM me. Would love to help him out.



Please RT to get some coverage #Reading pic.twitter.com/qwsOPbgwfc