Κοκλώνης: «Είχα βγάλει 40.000 δραχμές από τα κάλαντα, έχασα τα χρήματα και έκλαιγα 4 μέρες» (vid)

Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε για το χώρο της τηλεόρασης και τις δυσκολίες που πέρασε στα επαγγελματικά του.

O Νίκος Κοκλώνης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και πάλι!».

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σκεφτώ σαν παραγωγός. Σκέφτομαι ότι είμαι μπροστά από την κάμερα, με βλέπει ο κόσμος και με ενοχλεί το ένα ή το άλλο, άρα μπορώ να καταλάβω τους παρουσιαστές. Οι δυσκολίες κάνουν τις ομάδες. Παραγωγός αναγκάστηκα να γίνω. Έκανα το Celebrity Travel στον ΣΚΑΙ, όπου είχα παραγωγό. Κατάλαβα ότι εγώ έχω άλλο τρόπο σκέψης, και δεν μπορούσα να λειτουργήσω με παραγωγό και αποφάσισα να κάνω την παραγωγή μόνος μου. Αυτή τη στιγμή έχουμε 12 παραγωγές στην Barking Well Media, 12 παιδιά», ανέφερε ο Νίκος Κοκλώνης για την ενασχόλησή του με την παραγωγή εκπομπών.

«Σιγά – σιγά μπαίνουμε και στη μυθοπλασία και φοβάμαι γιατί είναι δύσκολος χώρος. Αλλά έχω τους ειδικούς, που διαβάζουν σενάρια, και προτείνουν», αποκάλυψε.

«Υπάρχουν πολλοί επαγγελματίες παραγωγοί με τους οποίους δεν έχω καμία σχέση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος δημιουργικός. Έτσι είναι ο τρόπος σκέψης μου και μου αρέσει. Κατάλαβα μέσα από το χώρο της τηλεόρασης ότι πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Δεν μπορώ να μπω σε ρόλο, δεν μπορώ να είμαι διεκπεραιωτικός», εξήγησε ο ίδιος.

«Όταν ήμουν μικρός είχα πάει να πω τα Κάλαντα, στον Πειραιά, όπου μεγάλωσα. Είχα μαζέψει 40.000 δραχμές και τα φυλούσα σε ένα πορτοφόλι. Τελικά τα έχασα και 4 ημέρες έκλαιγα. Το ίδιο στεναχωρήθηκα, επειδή είμαι αγνός και θέλω να μείνω, όταν έπεσα και τα έχασα όλα. Αλλά δεν το έβαλα κάτω. Αλλά ξέρω ότι τα χιόνια πάνε στα ψηλά βουνά, στους λόφους δεν πέφτουν χιόνια, και εγώ είμαι ψηλό βουνό, στην καρδιά τουλάχιστον. Οπότε και να ξαναπέσω, θα βάλω όλη μου τη δύναμη να ξανανέβω. Εμένα η ζωή με έφερε σήμερα να κάνω τηλεόραση, δεν το πίστευα, δεν το περίμενα ποτέ. Εγώ ντρεπόμουν να πω “γεια σας”», ανέφερε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα επαγγελματικά του.

«Δεν μου αρέσουν οι σταρ, είμαστε όλοι το ίδιο. Για εμένα σταρ είναι μια μαμά που κάθεται σπίτι με τα παιδιά της και προσπαθεί να τα κάνει χαρούμενα, και να τους δημιουργήσει καλές αναμνήσεις για τα Χριστούγεννα. Στην τηλεόραση πιστεύω ότι τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο, και ένα παράδειγμα είναι η Δανάη Μπάρκα. Κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει παρουσιάστρια πρωινού πρώτης γραμμής», σχολίασε για το χώρο της τηλεόρασης.

«Συγχωρώ πάντα. Μπορεί να εκνευριστώ, και μετά το ξεχνάω. Πολλοί άνθρωποι με πρόδωσαν, αλλά το ξέχασα. Υπάρχει ένας μηχανισμός μέσα μου που με κάνει να ξεχνάω, ένα είδος αυτοάμυνας. Τον χαρακτήρα αυτόν τον διαμόρφωσαν οι γονείς μου», ανέφερε ακόμα.

«Απόψε στο Just the Two of Us έχουμε Δέσποινα Βανδή με Θέμη Αδαμαντίδη. Εγώ θα κατέβω από τον ουρανό μέσα σε ένα αστέρι», είπε κλείνοντας ο Νίκος Κοκλώνης, υποσχόμενος εκπλήξεις!