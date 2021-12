Ξεκίνησαν οι τελευταίες μεγάλες προσφορές της χρονιάς για παιχνίδια στο PlayStation

Νέο κύμα με σημαντικές εκπτώσεις σε πολλές και μεγάλες κυκλοφορίες της χρονιάς.

Η Sony ανακοίνωσε την έναρξη της νέας περιόδου εκπτώσεων για παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει σε PS4 και PS5.

Από σήμερα έως και τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, το PlayStation Store προσφέρει πολλές εκπτώσεις σε παιχνίδια τόσο της ίδιας της Sony, όσο και τρίτων συνεργατών της, έτσι ώστε όλοι οι κάτοχοι των δύο κονσολών να μπορούν να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις προσφορές από την κεντρική σελίδα του PlayStation Store στην κονσόλα σας ή από το επίσημο site του ελληνικού PlayStation Store εδώ.

Από τις προσφορές ξεχωρίζουν αυτές για τα FIFA 22, Call of Duty Vanguard, NBA 2K22, Far Cry 6, Battlefield 2042, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Kena: Bridge of Spirits και Ratchet & Clank: Rift Apart.

Καλές αγορές!