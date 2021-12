H SEGA ανακοίνωσε τη νέα retro arcade κονσόλα Astro City Mini V

Κυκλοφορεί το καλοκαίρι του 2022 στην αγορά της Κίνας και ίσως το δούμε αργότερα στη Δύση.

Η SEGA Toys ανακοίνωσε το Astro City Mini V, το δεύτερο προϊόν στη σειρά Arcade Classics που θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2022. Πρόκειται για μια μινι καμπίνα Arcades που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 1993.

Η οθόνη της έχει κάθετη διάταξη και περιλαμβάνει 22 παιχνίδια, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι shoot ‘em up.

Αναλυτικά, τα παιχνίδια που περιλαμβάνει είναι τα εξής: Action Fighter, Aero Fighters (Sonic Wings), Armed Police Batrider, BATSUGUN, Battle Bakraid Unlimited Version, Cosmo Police Galivan, Desert Breaker, Dogyuun, Fire Shark (Same! Same! Same!), Grind Stormer (V・V), Gunbird, Moon Cresta, Out Zone, Raiden, Samurai Aces (Sengoku Ace), Sorcer Striker (Mahou Daisakusen), Strikers 1945, TATSUJIN, Terra Cresta, Truxton II (TATSUJIN OH), Wrestle War και ZAXXON.

Στην παραγωγή συμμετείχε η εταιρεία Game Center Mikado και η κονσόλα θα προσφέρει και δυνατότητα σύνδεσης σε τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI. Τέλος, μέσω του πλήκτρου Easy Save θα μπορείτε να αποθηκεύετε άμεσα την πρόοδό σας σε ένα τίτλο. Δείτε ένα χαρακτηριστικό trailer του προϊόντος στη συνέχεια.