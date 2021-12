Ημερομηνία κυκλοφορίας και τελική λίστα παιχνιδιών για την ρετρο κονσόλα Amiga 500 Mini (vid)

Ξυπνούν μνήμες από τη θρυλική κονσόλα Amiga 500 με την ειδική mini έκδοσή της.

Η ομάδα πίσω από την ρετρο κονσόλα C64 Mini ανακοίνωσε την τελική ημερομηνία κυκλοφορίας και την τελική λίστα παιχνιδιών της Amiga 500 Mini.

Η ρετρο κονσόλα θα βγει στα ράφια των καταστημάτων στις 25 Μαρτίου 2022 και θα περιλαμβάνει 25 παιχνίδια που είχαν ξεχωρίσει από την αρχική κυκλοφορία της.

Η τιμή της ορίστηκε στα €129,99 για την αγορά της Ευρώπης και στο πακέτο αγοράς θα περιλαμβάνεται η κονσόλα, ένα κλασικό mouse με δύο πλήκτρα και ένα χειριστήριο που έχει εμπνευστεί από αυτό του Amiga CD32 σε σχήμα ανάποδου Π.

Τα δύο περιφερειακά θα κυκλοφορούν ακόμη και ξεχωριστά για όσους θέλουν να τα αντικαταστήσουν ή να αποκτήσουν κάποιο εξτρά. Το σύστημα θα μπορεί να παίξει ακόμη παιχνίδια σε μορφή ROMs μέσω USB.

Τα 25 παιχνίδια που θα έρχονται προ-εγκατεστημένα είναι τα εξής.

Alien Breed 3D

Alien Breed: Special Edition ’92

Another World

Arcade Pool

ATR: All Terrain Racing

Battle Chess

Cadaver

California Games

The Chaos Engine

Dragons Breath

F-16 Combat Pilot

Kick Off 2

The Lost Patrol

Paradroid 90

Pinball Dreams

Project-X: Special Edition ’93

Qwak

The Sentinel

Simon the Sorcerer

Speedball 2: Brutal Deluxe

Stunt Car Racer

Super Cars II

Titus the Fox

Worms: The Director’s Cut

Zool

H Amiga 500 κυκλοφόρησε αρχικά το 1987 από την Commodore και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στο gaming κοινό της εποχής.

Η νέα εκδοχή θα είναι συμβατή τόσο με τα παιχνίδια της αρχικής έκδοσης, όσο και της Amiga 500+.