How I Met Your Father: Πώς ο Barney Stinson θα μπορούσε να απογειώσει τη νέα σειρά του Hulu

Ο αγαπημένος χαρακτήρας του How I Met Your Mother θα μετέτρεπε αμέσως σε «legendary» τη νέα σειρά, που κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιανουαρίου.

Μια νέα σειρά, η οποία θα ξυπνήσει μνήμες στους παλαιότερους, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιανουαρίου μέσω της πλατφόρμας του Hulu. Ο λόγος για το How I Met Your Father, το οποίο αποτελείται από δέκα επεισόδια για την πρώτη σεζόν και φυσικά αποτελεί μια διαφορετική οπτική της άκρως επιτυχημένης σειράς, How I Met Your Mother.

Στη νέα εκδοχή της ιστορίας πρωταγωνιστεί η Χίλαρι Νταφ, η οποία ως Σόφι, θα ξεκινήσει να διηγείται στα παιδιά της το πώς γνώρισε τον πατέρα τους. Όπως ακριβώς βλέπαμε και στο HIMYM, έτσι κι εδώ θα υπάρχουν κωμικές καταστάσεις, πολλά ραντεβού, αποτυχημένοι έρωτες και φιλίες που κρατούν μια ζωή.

Η Σόφι, η ηρωίδα της σειράς, μένει στη Νέα Υόρκη και εξερευνά τον κόσμο του dating και του φλερτ, χρησιμοποιώντας πιο σύγχρονες μεθόδους σε σχέση με τον Τεντ Μόσμπι, όπως για παράδειγμα τα διάφορα apps.

Αν και η νέα σειρά δεν αποτελεί πραγματικό spin-off της πρώτης, από την άποψη πως δεν ακολουθεί την ιστορία κάποιου γνώριμου χαρακτήρα, αλλά αφορά μια εντελώς καινούρια υπόθεση, ίσως μια μικρή έκπληξη σε κάποια επεισόδια, να μην ήταν κακή ιδέα.

Πώς τώρα θα μπορούσε να εμπλακεί στην ιστορία ο αγαπημένος Μπάρνεϊ Στίνσον από το How I Met Your Mother; Η αλήθεια είναι πως στο καστ της πρώτης σεζόν της νέας σειράς, που ανακοινώθηκε, δεν υπάρχει το όνομα του ηθοποιού Νιλ Πάτρικ Χάρις, ωστόσο το να μπορέσουν οι δημιουργοί να εντάξουν στη συνέχεια τον Μπάρνεϊ στις περιπέτειες της Χίλαρι Νταφ, είναι το μόνο εύκολο και σίγουρα θα ενθουσίαζε τους φανς.

Στο τέλος του HIMYM, για όσους θυμούνται, είχαμε δει τον Μπάρνεϊ να γίνεται πατέρας μιας κόρης και να ορκίζεται πως θα αλλάξει ζωή. Πράγμα, βέβαια, εξαιρετικά δύσκολο για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, ο οποίος θα μπορούσε άνετα να εμπλακεί σε κάποια ρομαντική ιστορία της Σόφι, από το How I Met Your Father.

Μένει να δούμε, όμως, αν σε ενδεχόμενο μιας δεύτερης σεζόν οι δημιουργοί θα ήθελαν όντως να παίξουν το χαρτί ενός τόσο αγαπημένου χαρακτήρα από το παρελθόν ή αν έχουν την επιθυμία να στηρίξουν με κάθε τρόπο τους νέους ήρωες, χτίζοντας ένα εξίσου δυνατό universe για το How I Met Your Father.