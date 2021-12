Φέτος ο Άγιος Βασίλης φέρνει unlimited δώρα για το κινητό και το σταθερό σου

Οι προσφορές της COSMOTE παίζουν μπάλα και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Δωρεάν απεριόριστα δεδομένα για το κινητό και απεριόριστο χρόνο ομιλίας από το σταθερό, πρώτη φορά για δεκαπέντε ημέρες, προσφέρει η COSMOTE σε όλους τους συνδρομητές της, καθώς κορυφώνονται τα δώρα για τα φετινά Χριστούγεννα. Παράλληλα, οι συνδρομητές COSMOTE μπορούν να λάβουν 30% επιστροφή σε BOX πόντους για τρεις παραγγελίες. Οι νέες χριστουγεννιάτικες προσφορές μπορούν να ενεργοποιηθούν μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου 2022, μέσω του My COSMOTE App και του WHAT’S UP App.

Ενεργοποίηση δωρεάν απεριόριστων data και ομιλίας στα Apps: My COSMOTE & WHAT’S UP

Οι νέες χριστουγεννιάτικες προσφορές της COSMOTE μπορούν να ενεργοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή έως και τις 2 Ιανουαρίου 2022 και αφορούν όλους τους συνδρομητές κινητής (συμβόλαιο, COSMOTE Neo, καρτοσυμβόλαιο, καρτοκινητή COSMOΚΑΡΤΑ & WHAT’S UP) και σταθερής1 COSMOTE, οικιακούς και εταιρικούς. Από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για τις επόμενες δεκαπέντε ημέρες, οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε απεριόριστο Internet στο κινητό, χωρίς κανέναν περιορισμό στην ταχύτητα του δικτύου, αλλά και απεριόριστο χρόνο ομιλίας από το σταθερό του σπιτιού ή της επιχείρησής τους.

Η ενεργοποίηση των προσφορών κινητής και σταθερής πραγματοποιείται μέσω του My COSMOTE App και του WHAT’S UP App. Με τους συνδρομητές που χρησιμοποιούν σήμερα τις δύο εφαρμογές να έχουν φτάσει τα 3,7 εκατ., το My COSMOTE App και το WHAT’S UP App βρίσκονται σταθερά μέσα στις δημοφιλέστερες επιλογές στο App Store, Google Play και App Gallery. Όλο και περισσότεροι συνδρομητές επιλέγουν τις δύο εφαρμογές για να έχουν πρόσβαση γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν, όπου κι αν βρίσκονται σε ένα πλήθος λειτουργιών απευθείας στο κινητό τους.

30% επιστροφή σε BOX πόντους για τρεις παραγγελίες

Όλοι οι συνδρομητές -σταθερής και κινητής- COSMOTE μπορούν να λάβουν 30% επιστροφή σε BOX πόντους για τρεις παραγγελίες και να κερδίσουν στις επόμενες παραγγελίες τους μέσω BOX, έως και 7€ έκπτωση ανά παραγγελία, έως και τις 2 Ιανουαρίου 2022. Οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους φαγητό ή ρόφημα σε περισσότερα από 9,000 καταστήματα σε 60 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Οι συνδρομητές κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους απλά καταχωρούν τον κωδικό XMAS30 στο BOX App και αυτομάτως γίνεται η απόδοση των πόντων για τις τρεις επόμενες παραγγελίες.

Οι προσφορές και αυτής της εβδομάδας είναι στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων προσφορών της COSMOTE, η οποία από τις 22 Νοεμβρίου ξεκίνησε να μετρά αντίστροφα για τα φετινά Χριστούγεννα προσφέροντας νέα δώρα, διαφορετικά κάθε εβδομάδα, για τους συνδρομητές της. Μεταξύ των οποίων, δωρεάν πακέτα data και χρόνου ομιλίας για το κινητό και το σταθερό, δωρεάν COSMOTE TV και εκπτώσεις σε παραγγελίες μέσω BOX. η δράση αυτή της COSMOTE έχει γνωρίσει ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από τους συνδρομητές, καθώς έχουν γίνει περισσότερες από 3,2 εκατ. ενεργοποιήσεις προσφορών, μόνο τις τρεις πρώτες εβδομάδες.

