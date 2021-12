Δυο γυναίκες κατηγορούν τον «Mr. Big» του «Sex and the City» για σεξουαλική κακοποίηση

Ο πρωταγωνιστής του «Sex and the City» Κρις Νοθ αρνείται τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση.

Ο ηθοποιός Chris Noth, γνωστός για τον ρόλο του ως «Mr. Big» στη σειρά «Sex and The City», που προβάλλεται ξανά με τα νέα επεισόδια «And Just Like That», κατηγορείται από δυο γυναίκες ότι τις κακοποίησε σεξουαλικά.

Σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter», δύο γυναίκες που δεν έχουν δώσει τα ονόματά τους αλλά τα ψευδώνυμα, Lily και Zoe, τον κατηγόρησαν για σεξουαλική επίθεση σε διαφορετικά περιστατικά από τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Οι κατηγορίες εναντίον μου που έγιναν από άτομα που γνώρισα πριν από χρόνια, ακόμη και δεκαετίες, είναι κατηγορηματικά ψευδείς», είπε ο Νοθ σε δήλωση στο USA TODAY, μέσω της εκπροσώπου του.

«Αυτές οι ιστορίες θα μπορούσαν να ήταν πριν από 30 χρόνια ή πριν από 30 ημέρες - το όχι πάντα σημαίνει όχι - αυτή είναι μια γραμμή που δεν ξεπέρασα. Οι συναντήσεις ήταν συναινετικές. Είναι δύσκολο να μην αμφισβητηθεί η χρονική στιγμή που βγαίνουν αυτές οι ιστορίες. Δεν ξέρω με βεβαιότητα γιατί βγαίνουν στην επιφάνεια τώρα, αλλά ξέρω αυτό: δεν επιτέθηκα σε αυτές τις γυναίκες», κατέληξε.

Ο Noth υποστήριξε πως είναι «ύποπτη» η χρονική στιγμή των κατηγοριών, καθώς έγιναν γνωστές μια εβδομάδα μετά την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης προβολής του «Sex and the City» .

Η Zoe, η οποία επικοινώνησε με το «THR» τον Οκτώβριο, είπε στο πρακτορείο ότι γνώρισε τον ηθοποιό το 2004, όταν ήταν 22 ετών και εργαζόταν σε μια «εταιρεία όπου ο Noth και άλλες διασημότητες είχαν τακτικά δουλειές».

Είπε ότι τη φλέρταρε και τελικά την κάλεσε στην πισίνα ενός κτιρίου του Δυτικού Χόλιγουντ προτού της ζητήσει να πάει στο διαμέρισμά του, όπου -όπως υποστήριξε- τη βίασε.

Η Zoe είπε ότι πήγε με μια φίλη της στο Ιατρικό Κέντρο «Cedars-Sinai» αναφέροντας ότι είχε δεχτεί επίθεση, αλλά δεν το κατήγγειλε στην αστυνομία από φόβο μήπως δεν την πιστέψουν.

Η άλλη γυναίκα, η Lily, η οποία είπε ότι επικοινώνησε με το ειδησεογραφικό πρακτορείο τον Αύγουστο, ανέφερε ότι γνώρισε τον ηθοποιό σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης της Νέας Υόρκης το 2005, όταν ήταν 25 ετών.

Είπε ότι της ζήτησε να φάνε μαζί πριν την καλέσει στο διαμέρισμά του, όπου «την φιλούσε, αλλά ένιωθε άβολα με τις σεξουαλικές του προθέσεις και έκλαιγε ενώ έκανε σεξ μαζί της». Η Λίλι είπε ότι ένιωσε «εντελώς κακοποιημένη».

Όπως ανέφερε, το είπε σε μια φίλη της, αλλά δεν ήθελε να το καταγγείλει στην αστυνομία.