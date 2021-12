«Καθάρισε» το τραπέζι του μπιλιάρδου σε λιγότερο από 30'' και άφησε τους σχολιαστές άφωνους (vid)

O τρομερός Γκάρεθ Ποτς έκανε το ασύλληπτο.

Ο Βρετανός Γκάρεθ Ποτς είναι τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, στο οκτάμπαλο στο μπιλιάρδο και τρεις φορές στο «κινέζικο». Οι ικανότητές του είναι ασυναγώνιστες και αυτό φάνηκε, για μία ακόμη φορά, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα Ultimate Pool εναντίον του συναδέλφου Τζέικ ΜακΚάρτνεϊ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο TikTok, ο Ποτς καταφέρνει να βάλει και τις επτά κίτρινες μπάλες και τη μαύρη σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα! Πραγματικά απίστευτο.

Ακόμη και οι σχολιαστές του αγώνα έμειναν άναυδοι. Ο ένας εξ' αυτών είπε με δυσπιστία «αυτό είναι γελοίο... Πλάκα μας κάνει!», ενώ ο έτερος σχολιαστής πρόσθεσε: «Αυτό πρέπει να ήταν 20 δευτερόλεπτα ή κάτι τέτοιο;». Κανείς δεν πίστευε αυτό που είχε κάνει ο Ποτς!

Το Ultimate Pool TV έγραψε για την απίστευτη επίδοση του Ποτς: «Δημιούργησε πιθανώς το ταχύτερο break 8 μπαλών στο μπιλιάρδο».

Εκτός από τους σχολιαστές, φυσικά και οι θεατές έμειναν εξίσου έκπληκτοι από το κατόρθωμα του Ποτς και μάλιστα κάποιοι δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους, γράφοντας σε σχόλια, πως «είναι ο καλύτερος παίκτης μπιλιάρδου όλων των εποχών», ενώ ένας άλλος έγραψε: «Εξαιρετική δεξιότητα από τον Γκάρεθ.

Κάνει τόσο γρήγορο break και υπό πίεση».



