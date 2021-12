Οι πρώτες εικόνες του Horizon Forbidden West στο PS4 δείχνουν τον εκπληκτικό κόσμο του (pics)

Η Guerilla Games δείχνει ότι έκανε πολύ καλή δουλειά και για την last-gen κονσόλα της Sony.

To Horizon Forbidden West είναι από τις πλέον αναμενόμενες κυκλοφορίες του 2022 και η Guerilla Games μαζί με τη Sony Interactive Entertainment δημοσίευσαν τις πρώτες εικόνες του τίτλου από την έκδοση του PS4.

Ο λόγος αυτής της ανάρτησης είχε να κάνει με την απορία των gamers πως θα είναι το παιχνίδι στη last-gen κονσόλα, μιας και μέχρι σήμερα όλο το υλικό που είχαμε δει αφορούσε την έκδοση του PS5.

Ο lead artist Bastien Remisse μίλησε για το θέμα και είπε πως η ομάδα ετοίμασε ένα παιχνίδι και για τις δύο κονσόλες, εκμεταλλευόμενο σε κάθε περίπτωση την ιπποδύναμη που είχε στα χέρια της. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως και το Horizon: Zero Dawn του PS4 ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια του PS4 σε επίπεδο απεικόνισης.

To Horizon Forbidden West θα κυκλοφορήσει για PS4 και PS5 στις 18 Φεβρουαρίου 2022 και μπορείτε να δείτε τις πρώτες εικόνες από το PS4 στη συνέχεια του άρθρου και μέσα από το σχετικό tweet της ομάδας ανάπτυξης.

We've showed you a lot of footage of #HorizonForbiddenWest on PS5 so far, but the game also looks – and plays – stunning on the PlayStation 4! pic.twitter.com/BuVga90W5L