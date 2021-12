Δείτε με ελληνικούς υπότιτλους η σειρά ντοκιμαντέρ για την ιστορία του Xbox (vids)

Γνωρίστε το χθες και το σήμερα της πλατφόρμας, μέσα από το Power On: The Story of Xbox.

H Microsoft ανακοίνωσε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 20 χρόνια παρουσίας της στο χώρο του gaming με το Xbox μια σειρά ντοκιμαντέρ με όνομα Power On: The Story of Xbox.

Τα επεισόδιά της είναι πλέον διαθέσιμα δωρεάν για όλους και μάλιστα με ελληνικούς υπότιτλους, μέσα από το YouTube και το επίσημο κανάλι του Xbox. Η αμερικανική εταιρεία περιγράφει την κονσόλα ως κάτι που συνέβη οριακά, αφού ήταν αρκετές οι σκέψεις των επικεφαλής της για το αν θα έπρεπε ή όχι να μπουν στην αγορά των videogames, αντιμετωπίζοντας την Sony και την Nintendo.

Μπορείτε να δείτε και τα 6 επεισόδια στη συνέχεια του άρθρου.

Για να ενεργοποιήσετε τους ελληνικούς υπότιτλους, πατήστε το γρανάζι στον player και διαλέξτε τη γλώσσα μας.